Наполнение общетематического форума

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Закрыт21 заявка404 просмотра

Для наполнения общетематического форума по темам семья, дети, здоровье, рукоделие, мода, искусство и культура ,спорт, политика, экономика, право, недвижимость, кулинария, рецепты,- необходимы постеры! Сообщения должны быть уникальными ( копипаст не допускается), от 100 символов.Форум очень лёгкий для общения. Оплата ежедневно пл написанию минимума в 10 сообщений, 3 цента за пост и 5 центов за новую открытую тему. ICQ 466-382-631 , Юлия.

16 лет назад
bedya1
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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