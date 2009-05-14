Необходимо сделать рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде отдельных статей. Общий объём (40 000 - 50 000). К каждой статье нужно написать короткое (1-3 предложения) описание. Срок ...
Имя для хостинг-компании
Конкурс закончен, в результате внутреннего голосования было выбрано название scalaxy.ru, которое родилось не на просторах этого сайта.
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