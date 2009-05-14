Рерайтинг англоязычного текста. Страхование.

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Закрыт12 заявок308 просмотров

Необходимо сделать рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование.

Текст представлен в виде отдельных статей. Общий объём (40 000 - 50 000).

К каждой статье нужно написать короткое (1-3 предложения) описание.

Срок - до месяца.

Укажите вашу оплату за 1000 символов без пробелов и примерные сроки.

16 лет назад
RexWorks
Saramin Ivan 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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