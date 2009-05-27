Требуется человек с богатой фантазией для написания текстов – описаний видео материалов по сриншотам, тематика – для взрослых. Описание должно быть на русском языке. Требования к тексту: 1. Название описания – 3 – ...
Рерайт текстов по тематике шторы для дома
Несколько текстов на темы: Красивые шторы, ткани для штор, комплекты штор, оформление штор. Объемы текстов от 5 000 знаков каждый.
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