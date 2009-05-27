Рерайт текстов по тематике шторы для дома

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Завершен23 заявки331 просмотр

Несколько текстов на темы: Красивые шторы, ткани для штор, комплекты штор, оформление штор. Объемы текстов от 5 000 знаков каждый.

16 лет назад
machta
Мария 
41 год
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
$70
5 дней
Как всегда все по заданию и в срок :) Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг

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