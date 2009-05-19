Приватно для Безлепкиной

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки397 просмотров

Создать текст для страницы сайта которую будем продвигать по следующим ключам-

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постораться сделать художественно

и убраться в 1500 слов

16 лет назад
bill2
Sveridov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
$6
1 день
Все ОК!! быстро, раньше чем планировалось
Оплата вовремя, все отлично.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг

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