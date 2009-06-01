Рерайт английских текстов игровой тематики

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Завершен7 заявок353 просмотра

Требуется рерайт английских текстов игровой тематики.

Из имеющихся текстов требуется сделать рерайт, текстов много.

Возможно потребуется рерайтить одно и тоже описание несколько раз.

Средний исходный размер одного описания 600 символов.

Важны отличное знание английского языка и скорость работы.

Оплата по еденицам текстов (грубо говоря - одно описание - X рублей).

16 лет назад
mrsnow
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнила все быстро и качественно. советую.
Четкое задание, моментальная оплата - все отлично!

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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