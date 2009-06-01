На сайте PlayDVD.ru который является сателлитом необходимо переписать 6200 описаний к товарам,создать уникальные описания,каждое описание должно быть не менее 400 символов + Помимо переработки описаний,к некоторым описаниям (не более 15% от общего ...
Рерайт английских текстов игровой тематики
Требуется рерайт английских текстов игровой тематики.
Из имеющихся текстов требуется сделать рерайт, текстов много.
Возможно потребуется рерайтить одно и тоже описание несколько раз.
Средний исходный размер одного описания 600 символов.
Важны отличное знание английского языка и скорость работы.
Оплата по еденицам текстов (грубо говоря - одно описание - X рублей).
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