Переработка описаний в ИМ сериалов

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Закрыт13 заявок378 просмотров

На сайте PlayDVD.ru который является сателлитом необходимо переписать 6200 описаний к товарам,создать уникальные описания,каждое описание должно быть не менее 400 символов

+ Помимо переработки описаний,к некоторым описаниям (не более 15% от общего числа) нужно будет найти данные об актерах и режиссерах и сдублировать техническую информацию по товарам (я сообщу откуда).

+ Забить поисковые теги (примеры вы можете увидеть),достаточно 3-4 тега на позицию по формуле:

12 стульев, двенадцать стульев, двинадцать стулев на DVD. (в последнем слове ошибка сделана намеренно,расчитано на то если пользователь в поисковике напишиет с ошибкой)

либо: сериал Альф, альф - 1 сезон, альф (тут ничего сложного нет).Это задание потребуется для 75% описаний.

+ из прайса который будет прислан в 35% позиций потребуется забить номера товаров через запятую "с данным товаром покупают так же",достаточно 2 номеров похожих по смыслу позиций.

Описания восприимчивы к тегам,то есть в каждом описании нужно будет выделять ключевые слова,к примеру если вы пишите описание к сериалу альф,то данное словосочетание должно быть веделено.Пример полностью заполненного описания:

http://www.serialdvd.ru/serialyi/russkie-serialyi/12-stulev-polnaya-kollektsiya-2.html

То есть повторение названия сериала в разных падежах выделяется жирным,второстепенные слова,но относящиеся к позиции - подчеркиванием.

пример панели с которой нужно будет работать прикреплен к заданию.

Прошу указывать вашу стоимость реализации сразу за все задания,а не каждое по отдельности,а так же срок выполнения.

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16 лет назад
tops
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

juzzz
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

juzzz
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
16 лет назад

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