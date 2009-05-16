Оформление в три колонки: 1. ссылка 2. информация 3. телефон, мыло Только свежие и актуальные данные за 2009 год и только исключительно в Украине для новостного портала. ...
Переработка описаний в ИМ сериалов
На сайте PlayDVD.ru который является сателлитом необходимо переписать 6200 описаний к товарам,создать уникальные описания,каждое описание должно быть не менее 400 символов
+ Помимо переработки описаний,к некоторым описаниям (не более 15% от общего числа) нужно будет найти данные об актерах и режиссерах и сдублировать техническую информацию по товарам (я сообщу откуда).
+ Забить поисковые теги (примеры вы можете увидеть),достаточно 3-4 тега на позицию по формуле:
12 стульев, двенадцать стульев, двинадцать стулев на DVD. (в последнем слове ошибка сделана намеренно,расчитано на то если пользователь в поисковике напишиет с ошибкой)
либо: сериал Альф, альф - 1 сезон, альф (тут ничего сложного нет).Это задание потребуется для 75% описаний.
+ из прайса который будет прислан в 35% позиций потребуется забить номера товаров через запятую "с данным товаром покупают так же",достаточно 2 номеров похожих по смыслу позиций.
Описания восприимчивы к тегам,то есть в каждом описании нужно будет выделять ключевые слова,к примеру если вы пишите описание к сериалу альф,то данное словосочетание должно быть веделено.Пример полностью заполненного описания:
http://www.serialdvd.ru/serialyi/russkie-serialyi/12-stulev-polnaya-kollektsiya-2.html
То есть повторение названия сериала в разных падежах выделяется жирным,второстепенные слова,но относящиеся к позиции - подчеркиванием.
пример панели с которой нужно будет работать прикреплен к заданию.
Прошу указывать вашу стоимость реализации сразу за все задания,а не каждое по отдельности,а так же срок выполнения.
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