Подбор домена

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен54 заявки2174 просмотра
#1$

Нужно подобрать доменное имя для сайта тематики недвижимость, строения домов, зданий, описаний интересных зданий, строений, мест.

Предлагаемое доменное имя может быть совершенно абстрактно, при этом следует учитывать легкость произношения и легкость набора на клавиатуре.

В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина - максимум 8-10 символов. Чем короче - тем лучше.

Домен должен быть в зоне ru.

Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны - проверяйте на nic.ru ( https://www.nic.ru/cgi/na.cgi ).

В ЛС писать не стоит - скорее всего не отвечу, или отвечу, но с большой задежкой во времени.

Победитель получает оплату и хороший отзыв.

Оплата по WebMoney или по внутренней системе WebLancer.

Оплачу каждый понравившийся вариант (как минимум 2 варианта).

Удачи!

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
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Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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