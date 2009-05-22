Требуется рерайт английских текстов игровой тематики. Из имеющихся текстов требуется сделать рерайт, текстов много. Возможно потребуется рерайтить одно и тоже описание несколько раз. Средний исходный размер одного описания 600 символов. ...
Подбор домена
Нужно подобрать доменное имя для сайта тематики недвижимость, строения домов, зданий, описаний интересных зданий, строений, мест.
Предлагаемое доменное имя может быть совершенно абстрактно, при этом следует учитывать легкость произношения и легкость набора на клавиатуре.
В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина - максимум 8-10 символов. Чем короче - тем лучше.
Домен должен быть в зоне ru.
Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны - проверяйте на nic.ru ( https://www.nic.ru/cgi/na.cgi ).
В ЛС писать не стоит - скорее всего не отвечу, или отвечу, но с большой задежкой во времени.
Победитель получает оплату и хороший отзыв.
Оплата по WebMoney или по внутренней системе WebLancer.
Оплачу каждый понравившийся вариант (как минимум 2 варианта).
Удачи!
Победитель конкурса
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