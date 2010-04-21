Сео-копирайтинг, контент, авторские статьи на рус. и англ. яз! Я нужна Вам!

Необходимы продающие тексты?

Цепляющие читателей информационные статьи?

А может быть оптимизированный контент или креативные идеи?!

Все это и даже больше могу предложить Вам я!

Позвольте представиться. Щинникова Мария – копирайтер, переводчик, спортсменка и просто хорошенькая девушка! Будем знакомы!

Хотите денег? А кто не хочет?!

Доказано, деньги приносят (замечу не только исполнителю, но и заказчику) следующие виды услуг оказываемые мной:

@ SEO-копирайтинг (рус/eng.) – продвигающий Ваш сайт в топы и привлекающий покупателей товаров и услуг толпами!

@ Копирайтинг (уникальные статьи на рус. и англ. яз.) – глаголющие истину, разбухающие от массы полезной информации и дарящие читателям надежду, веру и любовь, в зависимости от того, что кому нужно.

@ Контент (рус/eng.) – наполняющий Ваш сайт информацией и смыслом, а Ваши карманы деньгами, а не мелочью…

@ Рекламные письма и коммерческие предложения (рус/eng.) – мимо которых не проходят мимо, читают до конца и звонят для того, чтобы назначить встречу.

@ Креатив (рус/eng.) - нэйминг, слоганы, доменные имена – выделяющие именно Вашу компанию, среди миллионов таких же.

@ Креатив (рус/eng.) - концепции pr-, promo-мероприятий, рекламных акций – не только уникальные идеи, но и механизмы их осуществления!

@ Переводы с/на английский язык различной по тематике литературы, кроме узкоспециализированной.

Почему я все это могу, спросите Вы? Отвечаю!

Ну, во-первых, я – суперженщина!

А во-вторых, имею образование и богатый профессиональный и жизненный опыт для того, чтобы качественно и в срок выполнять поставленные заказчиком задачи.

Образование: Высшее. Омский Государственный Университет. Специализация: " Переводчик-референт по английскому языку. Специалист по странам Северной Америки и Канады".

Английским языком владею свободно, французский - разговорный.

Профессиональный опыт:

Специалист по рекламе и public relations.

Разработка и осуществление концепций ATL и BTL – компаний, event-мероприятий (праздники, выставки, презентации), charity – events, pr – компаний, мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта продукции. Написание рекламных и информационных статей на английском и русском языках. Освещение в СМИ проводимых мероприятий. Работа с рекламными агентствами, телекомпаниями, журналами, газетами.

Руководитель отдела BTL - проектов.

Поиск и привлечение клиентов, ведение переговоров, заключение договоров. Разработка механик акций и презентаций. Организация и проведение кастингов и тренингов персонала. Координация работы и внедрение новых систем мотивации персонала.

Промо-менеджер.

Руководство и координация проведения проектов по продвижению продукции; общее управление и организация работы промоутеров; разработка системы мотивации персонала, подбор персонала; сбор информации, составление отчетов.

Много лет своей недолгой жизни я посвятила маркетингу и рекламе.

Продолжаю совершенствоваться на этом поприще и сейчас.

Спросите меня, как продавать и что сделать для того, чтобы купили?!

Другие не менее важные качества, которые, я уверенна, подтолкнут Вас к принятию самого правильного решения в Вашей жизни, а именно, сотрудничеству со мной:

• Найти меня и «достать» в сети не составит особого труда. Отлучаюсь только на еду и непродолжительный сон!

• Высокая степень обучаемости и лояльности– мы поймем друг друга даже на языке жестов!

• Четкое соблюдение оговоренных сроков работы – у меня одна пятница на неделе!

• Ответственность за принятые решения и выполненную работу – отвечаю за каждую написанную мной букву.

Берусь только за то, что умею делать хорошо!

© maria_schi