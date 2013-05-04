Перенос интернет-магазина на новую cms

Добрый день!

Не уверена, что правильно выбрала категорию проекта! Поправьте меня, если не права!

Задача следующая: есть интернет-магазин, работает на ocStore v.1.5.1.3 на основе CMS OpenCart v.1.5.1.3. Нужно перенести все содержимое на MaxyStore на основе OpenCart v.1.5.4.1 или 1.5.5.1.

Магазин небольшой, порядка 500 товаров.

Магазин можно посмотреть у меня в профиле.

И по вопросу переноса шаблона. Насколько это возможно? И сколько это будет стоить. Или он переносится с магазином....:( Не очень в этом понимаю.

Ваши предложения по цене и срокам. Предложения скрыты.