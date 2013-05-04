На сайте http://microinform.by была обнаружена рассылка спама и куча вирусов. Нужна помощь в очистке от вирусов.
Перенос интернет-магазина на новую cms
Добрый день!
Не уверена, что правильно выбрала категорию проекта! Поправьте меня, если не права!
Задача следующая: есть интернет-магазин, работает на ocStore v.1.5.1.3 на основе CMS OpenCart v.1.5.1.3. Нужно перенести все содержимое на MaxyStore на основе OpenCart v.1.5.4.1 или 1.5.5.1.
Магазин небольшой, порядка 500 товаров.
Магазин можно посмотреть у меня в профиле.
И по вопросу переноса шаблона. Насколько это возможно? И сколько это будет стоить. Или он переносится с магазином....:( Не очень в этом понимаю.
Ваши предложения по цене и срокам. Предложения скрыты.
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