Приклеить админку к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок184 просмотра

На сайт надо приклеить стандартную админку. Дизайн пока в разработке, поэтому надо наладить взаимопонимение с дизайнером\верстальщиком.

Все подробности в личку.

12 лет назад
s1rca
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$280
6 дней
Все выполнено хорошо и в срок
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Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад