Требуется установить, настроить и объяснить как самому менять настройки WP Super Popup бесплатная версия
Приклеить админку к сайту
На сайт надо приклеить стандартную админку. Дизайн пока в разработке, поэтому надо наладить взаимопонимение с дизайнером\верстальщиком.
Все подробности в личку.
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