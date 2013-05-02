Доделать сайт на вопрдресс

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Есть макет как должен выглядеть сайт на выходе, есть хостинг, на котором установлен вордпресс и сделана часть шаблона, есть html верстка.

Нужно:

Доделать меню и логотип

Колонку новостей как на макете,сделать эффект смены новостей слайдами

Поправить стили и тд в соответствии с макетом

Нужно начать сегодня, оплата частями или по факту или безопасная сделка. С предоплатой не работаем. Оплата электронные деньги. Подробности при личном общении, оставляйте контакты, желательно скайп.

HTMLWordPress
12 лет назад
yana_st
Яна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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