Доделать сайт на вопрдресс

Есть макет как должен выглядеть сайт на выходе, есть хостинг, на котором установлен вордпресс и сделана часть шаблона, есть html верстка.

Нужно:

Доделать меню и логотип

Колонку новостей как на макете,сделать эффект смены новостей слайдами

Поправить стили и тд в соответствии с макетом

Нужно начать сегодня, оплата частями или по факту или безопасная сделка. С предоплатой не работаем. Оплата электронные деньги. Подробности при личном общении, оставляйте контакты, желательно скайп.