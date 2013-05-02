Магазин парфюмерии - Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок265 просмотров

В приложении макеты jpg+тз на 80% готовое. Остальное по ситуации.

Интересует время и стоимость вёрстки и программирования.

Сейчас есть начальная версия на drupal www.rukum.ru

Drupal
12 лет назад
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Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров