Wordpress 2.9.1 Поправить кросспост в ЖЖ

Перестал работать кросспост из ВП в ЖЖ.

Скрин ошибки прилагается.

Раньше год назад примерно также было, само прошло. Теперь не проходит.

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Просьба писать все здесь, без асек и личек.