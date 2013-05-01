Wordpress 2.9.1 Поправить кросспост в ЖЖ

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Закрыт2 заявки81 просмотр

Перестал работать кросспост из ВП в ЖЖ.

Скрин ошибки прилагается.

Раньше год назад примерно также было, само прошло. Теперь не проходит.

Версия Wordpress 2.9.1 обновлять не хочу

Просьба писать все здесь, без асек и личек.

WordPress
12 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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