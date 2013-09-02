Сверстать сайт с админкой

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен25 заявок243 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сверстать сайт из psd и сделать админку.

От админки нужна возможность добавления и редактирования текста/новостей, возможность прописывать каждой странице тайтл, дискрипшн, кейвордс, редактировать меню, добавлять фото/видео на страницу, редактировать отзывы.

12 лет назад
triptt
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$100
2 дня
С задачей справился
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад