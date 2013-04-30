Drupal 7 - Встроить PrivateMsg

Дано:

1 пользователь, который создал две ноды.

Нужно:

Внизу каждой ноды создать блок, в котором будет переписка личными сообщениями между текущим пользователем и создателем ноды.

На каждой ноде сообщения, касающиеся только этой ноды.

Полей Кому и Тема не должно быть видно.

Требования:

Страницу не перезагружать (использовать ajax).

Смотреть, есть ли новое сообщение раз в 10 сек.

Я нарисовал, в каком виде это должно быть (см. картинку). Или примерно так.