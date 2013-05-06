Необходим программист под UMI-CMS. На данный момент требуется: 1. Необходим подбор товаров такой же, как на Яндекс Маркет 2. Необходим калькулятор, который в зависимости от выбранных параметров будет вытаскивать из базы разное ...
Специалисты для сопровождения изменений сайта
Drupal и отдельно специалист Jomla - специалисты для сопровождения изменений сайта
Для постепенной модификации, доработки и создания новых функций на нескольких сайтах требуется специалист Drupal 7 и Jomla.
Условия:
- удалённая работа
- почасовая или поэтапная оплата
- наши задачи здесь:
drupal
ссылка http://e-rp.ru/tasks?field_project_tid=All&field_profession_tid=24&field_task_state_tid=3921
jomla
ссылка http://e-rp.ru/tasks?field_project_tid=All&field_profession_tid=25&field_task_state_tid=All
- оплата договорная, желательно почасовая оплата.
- вопросы условий сотрудничества направлять по [email protected] (Валерия), пишите Ваши пожелания по условиям сотрудничества
- вопросы технического характера направлять по [email protected] контактное лицо Паршин Роман.
- если готовы приступать без вопросов - направляйте свои данные по [email protected]
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