Drupal и отдельно специалист Jomla - специалисты для сопровождения изменений сайта

Для постепенной модификации, доработки и создания новых функций на нескольких сайтах требуется специалист Drupal 7 и Jomla.

Условия:

- удалённая работа

- почасовая или поэтапная оплата

- наши задачи здесь:

drupal

ссылка http://e-rp.ru/tasks?field_project_tid=All&field_profession_tid=24&field_task_state_tid=3921

jomla

ссылка http://e-rp.ru/tasks?field_project_tid=All&field_profession_tid=25&field_task_state_tid=All

- оплата договорная, желательно почасовая оплата.

- вопросы условий сотрудничества направлять по [email protected] (Валерия), пишите Ваши пожелания по условиям сотрудничества

- вопросы технического характера направлять по [email protected] контактное лицо Паршин Роман.

- если готовы приступать без вопросов - направляйте свои данные по [email protected]