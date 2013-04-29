Нужно русифицировать административную панель сайта сделанного на CMS Magento.
Редактирование форм налету - Drupal 7
Добрый день.
Имеем профиль пользователя http://clip2net.com/s/4ZJSsC Все поля выведены через шаблон user-profile.tpl.php
Задача сделать возможность редактирования полей "налету". Тоесть пользователь наводит на поле. Подсвечивается иконка для редактирования. Нажимаем она заменяется формой. Пользователь редактируем ее и нажимает сохранить или отменить. По такому же принципу редактируется и фото.
Некоторые моменты:
- Иконка появляется только у пользователя с правами на редактирование или если это владелец профиля
- Дата рождения это три селекта(день,мес., год)
- Сменить пароль вплывает с дополнительным полем текущего пароля. Проверка мин. длины и совпадения паролей
- майл. проверка ввода. проверка на наличие уже зарегистрированного такого ящика
- город.текстовый филд.
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