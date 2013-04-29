Редактирование форм налету - Drupal 7

Добрый день.

Имеем профиль пользователя http://clip2net.com/s/4ZJSsC Все поля выведены через шаблон user-profile.tpl.php

Задача сделать возможность редактирования полей "налету". Тоесть пользователь наводит на поле. Подсвечивается иконка для редактирования. Нажимаем она заменяется формой. Пользователь редактируем ее и нажимает сохранить или отменить. По такому же принципу редактируется и фото.

Некоторые моменты:

- Иконка появляется только у пользователя с правами на редактирование или если это владелец профиля

- Дата рождения это три селекта(день,мес., год)

- Сменить пароль вплывает с дополнительным полем текущего пароля. Проверка мин. длины и совпадения паролей

- майл. проверка ввода. проверка на наличие уже зарегистрированного такого ящика

- город.текстовый филд.