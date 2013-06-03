Починить корзину на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка100 просмотров

Нужен опытный и ответственный программист для того чтобы починить корзину на Джумле.

Также по возможности или по необходимости обновить Джумлу.

Жду предложений кто готов взяться прямо сейчас.

Joomla
12 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад
$20
1 день
Всё ок
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад

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