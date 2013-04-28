Развернуть и русифицировать Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок126 просмотров

Нужно разверннуть движок, русифицировать, натянуть тему http://themeforest.net/item/magento-theme-mt-rytro/2141046?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=magentothemes

Предложения в сервисе плз.

Magento
12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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