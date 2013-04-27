Обновить Joomla 2.5.8 до новой версии

Нужно обновить Joomla! 2.5.8 до последней версии, чтобы все плагины и прочее работало, то есть что бы внешне сайт остался как был, без изменений. Плюс надо выяснить причину по которой виснет сервер, бывает нагрузка резко поднимается и приходится перезагружать сервак, причина не ясна. В общем надо что бы все работало как часы, ничего не зависало и не мешало Joomla! работать, а то она капризная бывает очень.