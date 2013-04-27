Обновить Joomla 2.5.8 до новой версии

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Нужно обновить Joomla! 2.5.8 до последней версии, чтобы все плагины и прочее работало, то есть что бы внешне сайт остался как был, без изменений. Плюс надо выяснить причину по которой виснет сервер, бывает нагрузка резко поднимается и приходится перезагружать сервак, причина не ясна. В общем надо что бы все работало как часы, ничего не зависало и не мешало Joomla! работать, а то она капризная бывает очень.

Joomla
12 лет назад
neolod
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
1 день

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IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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