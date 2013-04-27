Натянуть сайт на макет

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок163 просмотра

Добрый день!

Нужно натянуть сайт на CMS

Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника.

В принципе CMS можно выбрать любую, (можно 1C-Bitrix, Друпал). Во вложении есть макеты.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки.

Drupal
12 лет назад
ivanprotsko_mngr
Процко Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров