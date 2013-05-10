ivanprotsko_mngr

Добрый день! Нужно подключить на CMS MODx (или drupal, joomla) Сайт http://miorystroy.by/ Укажите пожалуйста стоимость и сроки, если возможно, для каждой CMS отдельно. Спасибо!
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- Системы управления (CMS)27 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно подключить на 1С-битрикс Сайт http://miorystroy.by/ Укажите пожалуйста стоимость и сроки. Так же укажите пожалуйста входит ли в стоимость лицензия битрикса или нет.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, работу планируем начать в мае, в первых числах В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад