ivanprotsko_mngr

Процко Иван ivanprotsko_mngr

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн корпоративных сайтов, порталов, сервисов и программ.

Портфолио

http://ivanprotsko.com/portfolio.html

Портфолио лучших проектов

http://ivanprotsko.com/

Подход к работе

http://ivanprotsko.com/about_design.html

  • Подключить CMS

    Добрый день! Нужно подключить на CMS MODx (или drupal, joomla) Сайт http://miorystroy.by/ Укажите пожалуйста стоимость и сроки, если возможно, для каждой CMS отдельно. Спасибо!

    DrupalJoomlaMODX
    Системы управления (CMS)27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить на 1С-битрикс

    Добрый день! Нужно подключить на 1С-битрикс Сайт http://miorystroy.by/ Укажите пожалуйста стоимость и сроки. Так же укажите пожалуйста входит ли в стоимость лицензия битрикса или нет.

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на макет

    Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на CMS

    Доброго времени суток! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, работу планируем начать в мае, в первых числах В принципе CMS можно выбрать любую, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на CMS

    Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на CMS

    Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад