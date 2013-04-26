Натянуть сайт на CMS

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Закрыт1 заявка185 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно натянуть сайт на CMS

Дизайн готов, верста дорабатывается, работу планируем начать в мае, в первых числах

В принципе CMS можно выбрать любую, (можно 1C-Bitrix, Друпал). Во вложении есть макеты.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки.

Drupal
12 лет назад
ivanprotsko_mngr
Процко Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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