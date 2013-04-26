Перенос блога на движке WP с денвера на хостинг

Virtuemart 2. После проделанных действий, которые описаны по этой ссылке, http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=97045.0 товар на последний странице повторяется на других. Сортировка идет по полю "в наличии". Нужно исправить эту проблему "дублирования товаров" но при входе в категорию ...