Сайт: s.u.m.k.i.k.o.z.h.a.ru - без точек. ТЗ: - На первую страницу «товар дня» со большой скидкой - перечеркнута обычная цена, и новая, возможно со счетчиком окончания акции. И информация о ...
Скопировать сайт на CMS WP
Нужно скопировать тему сайта joannalaajisto.com (сайт сторонний), перевести на русский (не контент, только элементы шкурки) и повесить русский вариант темы на WP.
Пишите цену за полную русскую копию
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