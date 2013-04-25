Joomla 1.5 - галерея картинок

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужна галерея на сайт.

Функционал: Выводит картинки из папки, картинки можно подписывать.

Скриншот галерее в приложении. Галелея должна быть jquery или javascript

отражения под картинками не нужны.

Оплата Я/Д.

JavaScriptJoomlajQuery
12 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров