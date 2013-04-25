Добрый день! Есть рабочий сайт www.zaitsevfashion.ru на WebAsyst Shop-script с кое-где недоделанным прошлым редизайном (этой зимой переделывали). Надо перенести сайт на WebAsyst Shop-script 5 с сохранением дизайна и нормальной его доделкой – с ...
Joomla 1.5 - галерея картинок
Нужна галерея на сайт.
Функционал: Выводит картинки из папки, картинки можно подписывать.
Скриншот галерее в приложении. Галелея должна быть jquery или javascript
отражения под картинками не нужны.
Оплата Я/Д.
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