Расширить функционал сайта

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Нужно перевести сайт на расширенную версию Host CMS, применив все функции новой версии, сменить хостинг и всякие мелочи переделать. Сайт ecn-dmitrov.ru, всё наполнение нужно сохранить, но применить новые возможности расширенной версии

12 лет назад
Nexxus604
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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