Создать плагин для wordpress который будет собирать статистику фраз переходов с поисковых систем.

В таблице должна сохраняться статистика вида

Страница куда перешли - ключевая фраза с поисковика - поисковик - дата и время перехода и иметь возможность импорта в csv

ключевые фразы определять по referer