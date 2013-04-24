Добрый день. Есть проблема с сайтом на Umi.cms . Сайт очень быстро растёт в объёме (база увеличивается по каким-то причинам, кэш или чтото другое). Соотвтетсвенно сайт тупит, лижиться когда заканчивается дисковое пространство ...
Быстрая доработка по Битрикс
Работаете с Битрикс.
Нужны такие изменения:
Надо оперативно заменить код биржи Trustlink на код Sape на 5 страницах. Сайт iqcomp.ru
тут надо в сайдбаре под словом реклама установить код Sape
а тут заменить код Trustlink на код Sape
Нужно побыстрей!
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