Быстрая доработка по Битрикс

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка172 просмотра

Работаете с Битрикс.

Нужны такие изменения:

Надо оперативно заменить код биржи Trustlink на код Sape на 5 страницах. Сайт iqcomp.ru

тут надо в сайдбаре под словом реклама установить код Sape

www.iqcomp.ru/

а тут заменить код Trustlink на код Sape

www.iqcomp.ru/v/s213

www.iqcomp.ru/v/e19207

www.iqcomp.ru/learn/cours...

www.iqcomp.ru/programs/s2...

Нужно побыстрей!

12 лет назад
duxakirov
Андрей 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров