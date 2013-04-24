Простой сайт по Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок187 просмотров

Необходимо сделать элементарный 4-хстраничный сайт на Joomla 2.5 с очень простым дизайном. Сроки кратчайшие, описание в приложении.

Joomla
12 лет назад
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров