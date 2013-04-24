Необходимо обновить код модуля с 6го для 7го Drupalа Чтобы работал так-же как и на 6й версии сайта или же сделать подобный функционал каталога. Подробности обсудим. Интересуют разработчики из Украины
Необходимо оптимизировать скрипт корзины UMI.CMS
Нужен опытный программист для оптимизации скрипта оформления заказа на сайте на UMI.CMS.
Файл медленных запросов показывает, что при оформлении заказа идут 2 запроса к базе которые дёргают по милиону строк, что сажает процессор почти на минуту (после оптимизации базы на 30 сек). Также для данных запросов не используются индексы базы.
Нужен программист который оптимизирует этот процесс. И настроит работу корзины.
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