Необходимо оптимизировать скрипт корзины UMI.CMS

Нужен опытный программист для оптимизации скрипта оформления заказа на сайте на UMI.CMS.

Файл медленных запросов показывает, что при оформлении заказа идут 2 запроса к базе которые дёргают по милиону строк, что сажает процессор почти на минуту (после оптимизации базы на 30 сек). Также для данных запросов не используются индексы базы.

Нужен программист который оптимизирует этот процесс. И настроит работу корзины.