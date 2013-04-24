Подправить элементы шапки

1.Нужно убрать все лишнее и сделать как в прикрепленном примере "Без имени-1"

т.е. чтобы потом для смены шапки мне нужно было только поменять одну картинку.

2.Поставить поиск на шапку и сделать его прозрачным немного

Сейчас это выглядит так "Без имени-3"