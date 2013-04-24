Подправить элементы шапки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок191 просмотр

1.Нужно убрать все лишнее и сделать как в прикрепленном примере "Без имени-1"

т.е. чтобы потом для смены шапки мне нужно было только поменять одну картинку.

2.Поставить поиск на шапку и сделать его прозрачным немного

Сейчас это выглядит так "Без имени-3"

12 лет назад
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
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BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад