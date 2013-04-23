Работа над сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок94 просмотра

Есть парочка дороботок над сайтом: http://marybride.com.ua/ (Joomla)

1, Правильные цены (отчет на почту приходит неправильно)

3. оформить в виде таблица при приходе заказа на почту, убрать лишнее (выставить щет,скидка...)

4. Возможность редактирование в корзине

5. Модуль просмотра фоток не заходя на страницу (+кнопки подробнее)

Joomla
12 лет назад
king87
Иван 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров