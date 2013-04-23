Необходимо обновить код модуля с 6го для 7го Drupalа Чтобы работал так-же как и на 6й версии сайта или же сделать подобный функционал каталога. Подробности обсудим. Интересуют разработчики из Украины
Настроить переадресацию (Джумла 2.5)
Надо на Джумле 2.5 настроить переадресацию со старых версий страниц на новые (5шт.). Также необходимо сохранить урлы существующих страниц.
Адрес сайта и страниц отправлю личным сообщением или в скайп.
Срок - сегодня.
Например
site.ru/stranica1 (надо переименовать url на другое название, любое)
а, существующую site.ru/tranica1-test переименовать в site.ru/stranica1
Заявки фрилансеров
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