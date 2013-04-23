Настроить переадресацию (Джумла 2.5)

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Надо на Джумле 2.5 настроить переадресацию со старых версий страниц на новые (5шт.). Также необходимо сохранить урлы существующих страниц.

Адрес сайта и страниц отправлю личным сообщением или в скайп.

Срок - сегодня.

Например

site.ru/stranica1 (надо переименовать url на другое название, любое)

а, существующую site.ru/tranica1-test переименовать в site.ru/stranica1

Joomla
12 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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