В существующем движке магазина на webasyst требуется фильтровать товары по фильтру "Категория + тег".
Обновить модуль
Необходимо обновить код модуля с 6го для 7го Drupalа
Чтобы работал так-же как и на 6й версии сайта или же сделать подобный функционал каталога.
Подробности обсудим.
Интересуют разработчики из Украины
Выбранный исполнитель
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