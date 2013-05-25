Обновить модуль

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки159 просмотров

Необходимо обновить код модуля с 6го для 7го Drupalа

Чтобы работал так-же как и на 6й версии сайта или же сделать подобный функционал каталога.

Подробности обсудим.

Интересуют разработчики из Украины

12 лет назад
HarryAscent
Юрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$50
2 дня
Человек выполнил всё как было оговорено. Никаких сомнений в дальнейшем сотрудничестве. Обязательно буду обращаться.
success :)

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад