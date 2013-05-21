Старый сайт bliss.irk.ru/ на главной странице имеет картинку http://bliss.irk.ru/images/img1.jpg – эта картинка только на главной странице. Новый сайт bliss.studio-gr.ru/ – картинки на главной нет. Надо ее туда поставить. ТОЛЬКО на главную ...
Доработки по joomla+Joomshopping
Joomla 2.5.10+Joomshopping 3.14.1. Доработки в приложении, оплата преимущественно переводом на карту сбербанка.
Перечень доработок прикреплен в 3-х вариантах для удобства просмотра
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