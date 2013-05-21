Доработки по joomla+Joomshopping

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки172 просмотра

Joomla 2.5.10+Joomshopping 3.14.1. Доработки в приложении, оплата преимущественно переводом на карту сбербанка.

Перечень доработок прикреплен в 3-х вариантах для удобства просмотра

Joomla
12 лет назад
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$27
1 день
Отлично справился с задачей, опережая оговоренный срок! Рекомендую к сотрудничеству! Все по ТЗ, быстро, качественно!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Быстрая оплата. Рекомендую +

Заявки фрилансеров

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад