Показывать цены только зарегистрированным (Drupal)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки109 просмотров

Доброго времени суток. Требуется реализовать показ цен только зарегистрированным пользователем. От Вас Цена.

Drupal
12 лет назад
Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

boris_tim
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо! Профессионально , быстро, хорошая цена. Рекомендую.
Грамотный заказчик, сработались чётко и почти мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

boris_tim
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
12 лет назад