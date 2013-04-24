Поправить сайт на DLE

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Список правок:

Скайп evmakar

на сайте http://www.audioclinica.ru/

1) нужно создать раздел - лупы (в этом разделе информация должна размещаться как на сайте http://www.piter-optic.ru/ : название, Цена от, картинка, немного текста, который обтекает картинку, справа под текстом кнопка подробнее) файл с названием и ценами, а также каталог с лупами, откуда можно брать инфо - прикрепляю.

2)создать раздел - отзывы клиентов, где будут размещены видеоотзывы http://www.youtube.com/user/AudiocliniSpb?feature=watch

DLE
12 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров