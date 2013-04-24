Доработать сайт на ModX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка129 просмотров

Ищу срочно специалиста по модэксу. Надо доработать сайт, вкратце: сделать разбивку по фильтрам, акции по купонам. Детальнее исполнителю. Оплата по факту. О цене договоримся

MODX
12 лет назад
online8773
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров