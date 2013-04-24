Необходимо сделать элементарный 4-хстраничный сайт на Joomla 2.5 с очень простым дизайном. Сроки кратчайшие, описание в приложении.
Доработать сайт на ModX Revo
Ищу срочно специалиста по модэксу. Надо доработать сайт, вкратце: сделать разбивку по фильтрам, акции по купонам. Детальнее исполнителю. Оплата по факту. О цене договоримся
Заявки фрилансеров
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