Umi.cms на впс - разрастается база и жрёт ресурсы

Добрый день. Есть проблема с сайтом на Umi.cms .

Сайт очень быстро растёт в объёме (база увеличивается по каким-то причинам, кэш или чтото другое). Соотвтетсвенно сайт тупит, лижиться когда заканчивается дисковое пространство и тп.

сайт на впс от hc.ru .. стоит испманаджер.

требуется разобраться в проблеме и решить её. предоставляем все нужные доступы к хостингу.

оплата достойная. либо почасовая, либо называете сумму сразу если понимаете примерно в чём может быть дело