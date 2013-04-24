Не уходят письма с cforms на email

Помогите решить данную проблему. Ставлю плагин cforms или другие, оставляя заявку письма на email не уходят (((

Денег почти нет, интересуют ваши предложения

Вот сайт к примеру goldston.ru может где-то я что-то не прописал?

Есть только Яндекс Деньги