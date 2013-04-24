Не уходят письма с cforms на email

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Помогите решить данную проблему. Ставлю плагин cforms или другие, оставляя заявку письма на email не уходят (((

Денег почти нет, интересуют ваши предложения

Вот сайт к примеру goldston.ru может где-то я что-то не прописал?

Есть только Яндекс Деньги

12 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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