На хостинге установлен английский шаблон от Template Monster на Drupal 6. Необходимо русифицировать админку сайта и полностью подготовить сайт для перевода на русский язык (установить и настроить соответствующие модули).
В мазиле сайт отображается не так, как надо
Сайт aero-pak.ru ( в нормальных состоянии, выглядит шапка (витрина продукции) так http://prntscr.com/11y8wk ,
в мазиле - вот такой косяк, пункт "контакты" съезжает, а витрина пропадает http://prntscr.com/11y8gb .
Можете помочь?
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