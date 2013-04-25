Перенос сайта украшений на WebAsyst Shop-script 5

Добрый день!

Есть рабочий сайт www.zaitsevfashion.ru на WebAsyst Shop-script с кое-где недоделанным прошлым редизайном (этой зимой переделывали).

Надо перенести сайт на WebAsyst Shop-script 5 с сохранением дизайна и нормальной его доделкой – с нормальной версткой, чтобы все блоки были на своих местах и во всех браузерах правильно отображались, также с добавлением всех новых опций Шоп-скрипта, к примеру, вывод цен в зависимости от типа пользователя и возможность забить разные предустановленные цены для товаров, входы с соц.сетей и пр., с сохранением базы данных клиентов и заказов, с нормальной подпиской на рассылку и присвоением скидки за это ну и т.д.

И вообще привести сайт в порядок - шрифты, например)

Лицензия WASS5 и хостинг на webasyst.ru куплены.

Интересуют сроки и цена, а также отзывы о работах с WASS5.

Большая просьба сразу же указывать диапазон цены и опыт работы с CMS WASS и именно пятой версией (новой), и конкретные предложения коротко.