Нужно посадить на любую удобную CMS статичный сайт gti.spb.ru с сохранением URL тех страниц, что есть сейчас на сайте. Подойдет wordpress, DLE или любая другая удобная для публикации новых статей CMS. Главное условие чтобы все ...
Отредактировать пару шаблонов под WordPress
Нужно отредактировать пару шаблонов, с доработой плагинов
Просьба откликаться только тем, у кого есть опыт доработки плагинов и шаблонов под вордпресс
Заявки фрилансеров
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