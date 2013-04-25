Отредактировать пару шаблонов под WordPress

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Нужно отредактировать пару шаблонов, с доработой плагинов

Просьба откликаться только тем, у кого есть опыт доработки плагинов и шаблонов под вордпресс

WordPress
12 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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