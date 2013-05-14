Нужно посадить на любую удобную CMS статичный сайт gti.spb.ru с сохранением URL тех страниц, что есть сейчас на сайте. Подойдет wordpress, DLE или любая другая удобная для публикации новых статей CMS. Главное условие чтобы все ...
Исправить ошибку в CMS
На самописной CMS при добавлении новых товаров в каталог - они не отображается. Нужно исправить эту ошибку.
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