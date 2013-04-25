Разработка и доработка модулей Drupal

1. Поправить модуль обратной связи

Есть кастомный модуль обратной связи в работе с коротым участвует три типа пользователей с разными ролями - спрашивающий, специалист и наблюдатель.

Спрашивающие - это гости сайта, любой пользователь, заполняющий форму обратной связи.

Специалисты - пользователи, среди которых выбирает спрашивающий и которому направляется вопрос.

Наблюдатель - пользователь, получающий письма с уведомлениями о том, что поступил новый вопрос и от том, что поступил новый ответ.

Алгоритм работы модуля такой - есть форма обратной связи, есть список вопросов и есть вышеописанные типы пользователей. Спрашивающий заполняет форму, выбирает специалиста, нажимает кнопку отправить. Пользователям с ролью наблюдатель и специлисту уходит письмо-уведомление о новом вопросе, в письме содержится ссылка на форму для ответа на вопрос. При переходе на ссылке специалист попадает на сайт, заполняет форму для ответа, жмет кнопку отправить - всем наблюдателям приходит уведомление о том, что вопрос отвечен, а так же спрашивающий получает ответ.

Задача в этом модуле - сделать, что бы отправка писем шла через SMTP сервер, а не через штатные средства друпала.

2. Собрать скрипт рассылки.

Нам нужно разослать по своей базе пользователей 3000 писем, что бы получить обратную связь. Пользователи получают письмо, в котором задается вопрос и даны несколько вариантов ответа. Далее пользователь может либо ответить на письмо, указав свой вариант ответа, либо кликнуть по ссылке - напротив каждого варианта есть ссылка, при клике на которую пользователь переходит на сайт передавая туда порядковый номер ответа и свой емейл. Данные акумулируются на сайте и доступны для просмотра.

Рассылка единоразовая - поэтому интерфейсы для загрузки адресатов или другово управления не нужны. Достаточно собрать скрипт, протестировать и провести рассылку.

Оставляйте предложения по деньгам и срокам, а так же контакты.