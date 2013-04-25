Virtuemart 2. После проделанных действий, которые описаны по этой ссылке, http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=97045.0 товар на последний странице повторяется на других. Сортировка идет по полю "в наличии". Нужно исправить эту проблему "дублирования товаров" но при входе в категорию ...
Правки Joomla
Сайт: s.u.m.k.i.k.o.z.h.a.ru - без точек.
ТЗ:
- На первую страницу «товар дня» со большой скидкой - перечеркнута обычная цена, и новая, возможно со счетчиком окончания акции. И информация о том, что каждый день новый товар по спец цени и кол-во ограничено.
- Слайдер можно сделать без такого принципа листания, а просто по еденичным блокам. На них можно размещать какие-то скидки или акции 1 раз в месяц например.
- Убрать с первой страницы «лучшие товары» (я так понимаю список формируется автоматически, в него попадают товары «под заказ», что плохо.)
- Поиск по сайту и сортировка по цене
- Корзину сделать видимой с любой страницы и чтобы было видно в ней присутсвие отложенного товара. Убрать её с меню, так как обычно она не размещается кнопкой. Можно справа вверху убрать адрес и поместить её туда.
- Раздел новостей
- Разделить сайт на 2 раздела, 1 для оптовиков, а другой для розничных покупателей. (узнать у программиста как это лучше сделать, возможно с паролем). допустим есть отдельный раздел для оптовиков по паролю - там можно выбрать несколько вариантов условий поставки - типа "со склада минимальный заказ 30 т.р." и " "со склада минимальный заказ 50 т.р." " "на заказ минимальный заказ 30 т срок поставки 14 дней" и в зависимости от этого пересчитывается цена по формуле "розница - столько-то %".
ТЗ для дизайнера:
- Баннер / информация от том, что все изделия на сайте исключительно натуральная кожа.
- Фон поменять на "водяные знаки" с нашим логотипом - под вопросом.
- Сделать красивую кнопку "описание товара".
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Интересует цена и срок по каждому пункту. Отписываться только ответственным людям, которые в дальнейшем готовы работать на разные проекты.
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