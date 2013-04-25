Настроить сайт на Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок145 просмотров

Есть сайт на Joomla www.rj-laser.ru, который восстановлен из бэкапа на новом хостинге. Раньше он лежал на другом домене. На главной странице есть только одна фотография и всё, хотя в самой админке есть куча информационных страниц и главное меню. Нужно разобраться, почему на главной не выводится "главное меню" и все остальное, что там раньше было.

Joomla
12 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Редкой ответственности человек. Сергей потратил немало времени чтобы разобраться в причине проблемы с движком сайта, после чего принято было решение от дальнейших попыток восстановления отказаться. В результате не удалось заставить Сергея взять деньги. В среде фрилансеров это гарантированный культурный шок :) Буду работать с ним постоянно.
Заказчик просто супер, оплата моментально, с премией! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад