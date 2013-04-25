Настроить сайт на Joomla

Есть сайт на Joomla www.rj-laser.ru, который восстановлен из бэкапа на новом хостинге. Раньше он лежал на другом домене. На главной странице есть только одна фотография и всё, хотя в самой админке есть куча информационных страниц и главное меню. Нужно разобраться, почему на главной не выводится "главное меню" и все остальное, что там раньше было.