Повторяются товары на разных страницах Virtuemart

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Virtuemart 2. После проделанных действий, которые описаны по этой ссылке, http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=97045.0 товар на последний странице повторяется на других. Сортировка идет по полю "в наличии". Нужно исправить эту проблему "дублирования товаров" но при входе в категорию сортировка должна быть по полю "в наличии" с order DESC.

12 лет назад
muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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